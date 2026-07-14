¿Qué funciona para calmar la irritación en la garganta: miel, jengibre o gárgaras?

¿Qué sirve realmente para curar el dolor de garganta?

Para desinflamar la zona de manera rápida, las gárgaras con agua tibia y sal son la mejor opción. Lo que tienes que hacer es disolver un cuarto y media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Luego hay que hacer buches y gárgaras de tres a cuatro veces al día ayuda a reducir la inflamación de la mucosa y a arrastrar las impurezas de la zona afectada.

Las gárgaras de agua tibia y sal ayudan a calmar el dolor de garganta. Canva

Por otro lado, la miel posee propiedades antibacterianas y calmantes muy potentes. Combinada con un té tibio, recubre la garganta aliviando el dolor de forma inmediata. Sin embargo, nunca debe administrarse a menores de un año debido al riesgo de botulismo infantil.