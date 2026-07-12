Cómo evitar la piel de frutilla en las piernas durante el invierno

La piel de frutilla o fresa no es dolorosa, pero si es estéticamente incómoda. Canva

¿Cómo cuidar la piel de frutilla?

1. Exfoliación química sobre la física

Aunque la tentación de usar un exfoliante de grano grueso es alta, la fricción exagerada puede irritar la piel seca. Es por ello que se aconseja optar por exfoliantes químicos que contengan ácido salicílico (BHA) o ácido glicólico (AHA). Estos componentes penetran en el poro, disuelven la queratina atrapada y remueven las células muertas de forma suave y profunda. Podés aplicarlos dos o tres veces por semana a través de lociones o geles de ducha específicos.

2. Hidratación intensiva con componentes clave

No todas las cremas corporales hidratan la piel. Lo mejor es buscar fórmulas que contengan urea (en concentraciones del 10%), ácido láctico o alantoína. Estos ingredientes son humectantes de alta potencia y, a la vez, actúan como queratolíticos suaves, ayudando a alisar la textura rugosa de la piel.

3. Modificá tu método de depilación

Si solés depilarte con una maquinaita, lo mejor es hacerlo con un gel o algo que hidrate. Deslizá la cuchilla en la dirección del crecimiento del vello para evitar la foliculitis. Además, asegurate de cambiar las hojitas con frecuencia, ya que una navaja desgastada arrastra la piel y promueve la obstrucción de los poros.