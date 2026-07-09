Cupuaçu, el ingrediente del Amazonas que le da firmeza a la piel y reduce las estrías

La manteca de Cupuaçu proviene de la Amazonia y es considerada como un patrimonio de biodiversidad del planeta, que alberga alrededor de 390 mil millones de árboles y 16 mil especies botánicas diferentes. En la actualidad, su equilibrio está amenazado por la sequía o por cultivo intensivo. Para frenar este fenómeno, algunas aldeas están tratando de reparar el daño humano con otros tipos de cultivos, especialmente agroforestales, mezclando especies para reforestar y recrear ecosistemas.

¿El cupuaçu puede usarse en el pelo?

Existen muchos productos capilares que contienen cupuaçu como uno de sus principales ingredientes. El gran diferencial de este componente es la nutrición en profundidad que aporta al pelo, fortalece las fibras dañadas y mejora su resistencia.

Se ha comprobado que la manteca de cupuaçu tiene un poder nutricional excepcional, ya que es 1.5 veces más nutritivo que la manteca de karité. Además, repara desde la primera aplicación, y logra un cabello brillante, más suave al tacto, flexible y fácil de peinar.

Este ingrediente del Amazonas contiene Omegas 3, 6 y 9, y de esta manera entrega una nutrición profunda a la piel.

Una de las marcas que se ha animado a generar productos con este ingrediente del Amazonas es Natura, con su línea Ekos Cupuaçu que brinda 72 horas de hidratación profunda. Además, deja la piel más firme y tonificada, logrando una mejora visible en la firmeza de la piel, las estrías y la celulitis en solo 2 semanas.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas.