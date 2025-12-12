¿Qué es la ciencia verde y por qué está cambiando el mundo de la belleza?

Cosméticos sustentables Cada vez son más las personas que buscan cosméticos sustentables.

¿Qué es la ciencia verde?

El Green Science o ciencia verde se basa en procesos científicos avanzados, como la biotecnología y la química verde, que permiten transformar ingredientes naturales en fórmulas de alto rendimiento y con una trazabilidad más sostenible.

En resumen, se trata de la unión entre innovación científica y respeto por la naturaleza, aplicada al desarrollo de cosméticos que funcionan eficazmente, y que además cuidan del planeta.

Al momento de elegir un producto de belleza, muchas personas optan por aquellos que cuiden su piel y su cabello, pero también la naturaleza. Además de la fórmula, otros factores que resultan relevantes son: si el producto es vegano, cruelty free o su empaque es sostenible.

La línea Green Beauty de Garnier cuenta con productos que son libres de crueldad animal y cuentan con la certificación Leaping Bunny, mientras que sus empaques están fabricados con plástico reciclable o reciclado. Cada innovación está pensada para reducir el impacto ambiental sin resignar eficacia.

Un ejemplo de ello es el Ananá Hair Food, una línea formulada con hasta un 97% de ingredientes de origen natural, sin siliconas, aceites minerales ni colorantes artificiales. Su fórmula vegana y biodegradable reduce el quiebre hasta en un 98% y disminuye hasta 2 veces las puntas abiertas, ofreciendo un cuidado profundo y alineado con las tendencias de cuidado del medioambiente.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.