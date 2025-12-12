¿Qué es la ciencia verde y por qué está cambiando el mundo de la belleza?

Con el correr de los años, la ciencia ha comenzado a cambiar la belleza y la producción de cosméticos y maquillajes. En la actualidad, la idea es cuidarse la piel y el cabello a través de fórmulas eficaces y respetuosas con el planeta.
La cosmética está viviendo una nueva era donde la naturaleza y la ciencia trabajan juntas para lograr resultados reales con un menor impacto ambiental.
¿Cómo combinar la ciencia verde con el maquillaje?
Cada vez más personas buscan productos con fórmulas sustentables y efectivas, y una de las marcas que está trabajando estos conceptos es Garnier, ya que se posiciona a la vanguardia de este movimiento con su enfoque Green Science, que combina ingredientes naturales con innovación tecnológica al alcance de todos.
¿Qué es la ciencia verde?
El Green Science o ciencia verde se basa en procesos científicos avanzados, como la biotecnología y la química verde, que permiten transformar ingredientes naturales en fórmulas de alto rendimiento y con una trazabilidad más sostenible.
En resumen, se trata de la unión entre innovación científica y respeto por la naturaleza, aplicada al desarrollo de cosméticos que funcionan eficazmente, y que además cuidan del planeta.
Al momento de elegir un producto de belleza, muchas personas optan por aquellos que cuiden su piel y su cabello, pero también la naturaleza. Además de la fórmula, otros factores que resultan relevantes son: si el producto es vegano, cruelty free o su empaque es sostenible.
La línea Green Beauty de Garnier cuenta con productos que son libres de crueldad animal y cuentan con la certificación Leaping Bunny, mientras que sus empaques están fabricados con plástico reciclable o reciclado. Cada innovación está pensada para reducir el impacto ambiental sin resignar eficacia.
Un ejemplo de ello es el Ananá Hair Food, una línea formulada con hasta un 97% de ingredientes de origen natural, sin siliconas, aceites minerales ni colorantes artificiales. Su fórmula vegana y biodegradable reduce el quiebre hasta en un 98% y disminuye hasta 2 veces las puntas abiertas, ofreciendo un cuidado profundo y alineado con las tendencias de cuidado del medioambiente.
