Parches para el acné: la solución para quienes sufren de granitos en la piel

Una de las marcas que comercializa con mucho éxito este tipo de parches es Garnier, pero la realidad es que también hay muchas marcas coreanas que cuentan con este producto. El secreto de su funcionalidad radica en la tecnología hidrocoloide que crea un entorno protegido para el granito, favoreciendo la absorción de fluidos e impurezas mientras ayuda a reducirlo visiblemente.

Embed - Pimple Patch Invisible en la piel, resultados visibles en solo 8 horas

En el caso de Garnier, se trata de los Pimple Patch. Son parches invisibles diseñados para reducir el tamaño del granito en tan solo 8 horas, mientras absorben la suciedad acumulada y protegen la lesión de agentes externos por el hidrocoloide.

Además, al cubrir la imperfección, evitamos el impulso de querer tocar el granito, lo que podría devenir en marcas o empeorar el brote. El parche se puede utilizar durante el día o por la noche, sobre la piel limpia y seca o incluso debajo del maquillaje para reducir su apariencia. Cada caja incluye 22 parches de dos tamaños diferentes (10 mm y 12 mm), pensados para adaptarse a distintos tipos de imperfecciones.

Parches acné Son adaptables a todos los tonos de piel y capaces de mimetizarse fácilmente, volviéndose imperceptibles.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.