¡No van más!: los colores que debes evitar esta primavera-verano

Estos tonos son ideales para los días soleados y las altas temperaturas, mientras que otros colores quedan relegados por resultar demasiado oscuros, apagados o poco armoniosos con la propuesta de la moda actual.

Dentro de las tendencias de colores para primavera-verano, se observa un claro desplazamiento de tonos clásicos y sobrios hacia opciones más alegres y luminosas. Los colores oscuros, como negro o gris apagado, y los bordó profundos tienden a perder protagonismo frente a naranjas cálidos, rojos intensos, verdes vibrantes y azules luminosos, que dominan la paleta de esta temporada.