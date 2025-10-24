Inicio Belleza Colores
¡No van más!: los colores que debes evitar esta primavera-verano

Entre las últimas tendencias de primavera-verano 2026, los colores que marcarán la temporada son frescos y alegres. ¿Cuáles se dejan de usar?

Antonella Prandina
La temporada primavera-verano 2025/26 llega con una explosión de colores vibrantes y frescos que reflejan optimismo, energía y alegría. En el mundo de la moda, las tendencias de esta temporada priorizan tonos que transmiten luz y vitalidad, como el amarillo manteca, el celeste, el rosa empolvado y el verde menta.

Estos tonos son ideales para los días soleados y las altas temperaturas, mientras que otros colores quedan relegados por resultar demasiado oscuros, apagados o poco armoniosos con la propuesta de la moda actual.

Dentro de las tendencias de colores para primavera-verano, se observa un claro desplazamiento de tonos clásicos y sobrios hacia opciones más alegres y luminosas. Los colores oscuros, como negro o gris apagado, y los bordó profundos tienden a perder protagonismo frente a naranjas cálidos, rojos intensos, verdes vibrantes y azules luminosos, que dominan la paleta de esta temporada.

Los colores en tendencia esta temporada de primavera-verano 2026 son vibrantes y prevalecen los estampados atrevidos. Otros tonos quedan obsoletos.

La moda primavera-verano 2025/26 apuesta por looks frescos, combinaciones atrevidas y armonías de colores que transmitan dinamismo y creatividad, haciendo que cada outfit sea una declaración de estilo que refleja la energía del verano y la vitalidad de la primavera.

Los colores que debes evitar en primavera-verano

Hay colores que debes evitar en primavera-verano 2026 por una simple razón: endurecen los looks y no reflejan la armonía de la nueva temporada.

Cuáles son:

  • Negro: los colores oscuros como el negro intenso pierden protagonismo en la temporada actual. Aunque siempre será un clásico, durante los días largos y soleados resulta demasiado pesado. La moda se inclina ahora por tonos claros, neutros y pasteles que aportan frescura y ligereza al look.
  • Grises apagados y opacos: estas tonalidades no son la mejor opción para esta época del año. Pueden endurecer cualquier outfit y restarle vitalidad. La recomendación es optar por grises claros o mezclas que generen contraste y luminosidad en el conjunto.

Los tonos oscuros, como el gris y el negro, pueden endurecer los looks de verano.

  • Bordó profundo: este color también cede terreno, asociado más al otoño que al verano. Esta tonalidad elegante se reserva para eventos nocturnos o climas más fríos, mientras que los rojos vivos y los naranjas cálidos dominan la paleta veraniega 2026.
El color bordó ya no será el protagonista de la temporada.

  • Verde militar: sorprendentemente, el verde oliva militar deja de ser protagonista. Aunque es un color versátil, los verdes más brillantes y alegres se llevan la escena, perfectos para reflejar la energía y el espíritu de la primavera y el verano.
El verde militar no va más este verano.

