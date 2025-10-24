¡No van más!: los colores que debes evitar esta primavera-verano

La temporada primavera-verano 2025/26 llega con una explosión de colores vibrantes y frescos que reflejan optimismo, energía y alegría. En el mundo de la moda, las tendencias de esta temporada priorizan tonos que transmiten luz y vitalidad, como el amarillo manteca, el celeste, el rosa empolvado y el verde menta.
Estos tonos son ideales para los días soleados y las altas temperaturas, mientras que otros colores quedan relegados por resultar demasiado oscuros, apagados o poco armoniosos con la propuesta de la moda actual.
Dentro de las tendencias de colores para primavera-verano, se observa un claro desplazamiento de tonos clásicos y sobrios hacia opciones más alegres y luminosas. Los colores oscuros, como negro o gris apagado, y los bordó profundos tienden a perder protagonismo frente a naranjas cálidos, rojos intensos, verdes vibrantes y azules luminosos, que dominan la paleta de esta temporada.
La moda primavera-verano 2025/26 apuesta por looks frescos, combinaciones atrevidas y armonías de colores que transmitan dinamismo y creatividad, haciendo que cada outfit sea una declaración de estilo que refleja la energía del verano y la vitalidad de la primavera.
Los colores que debes evitar en primavera-verano
Hay colores que debes evitar en primavera-verano 2026 por una simple razón: endurecen los looks y no reflejan la armonía de la nueva temporada.
Cuáles son:
- Negro: los colores oscuros como el negro intenso pierden protagonismo en la temporada actual. Aunque siempre será un clásico, durante los días largos y soleados resulta demasiado pesado. La moda se inclina ahora por tonos claros, neutros y pasteles que aportan frescura y ligereza al look.
- Grises apagados y opacos: estas tonalidades no son la mejor opción para esta época del año. Pueden endurecer cualquier outfit y restarle vitalidad. La recomendación es optar por grises claros o mezclas que generen contraste y luminosidad en el conjunto.
- Bordó profundo: este color también cede terreno, asociado más al otoño que al verano. Esta tonalidad elegante se reserva para eventos nocturnos o climas más fríos, mientras que los rojos vivos y los naranjas cálidos dominan la paleta veraniega 2026.
- Verde militar: sorprendentemente, el verde oliva militar deja de ser protagonista. Aunque es un color versátil, los verdes más brillantes y alegres se llevan la escena, perfectos para reflejar la energía y el espíritu de la primavera y el verano.