El frío ya no es excusa para perder el estilo. Este otoño-invierno 2026, las tendencias internacionales aterrizan con una premisa clara: el abrigo es el protagonista absoluto. La clave para no fallar este año está en saber jugar con los volúmenes, dejando de lado los básicos de siempre para dar paso a camperas con texturas, flecos y cortes arquitectónicos que encuentran en los jeans su pareja ideal.
Ni clásicas ni básicas: las 5 camperas que son tendencia para usar con jeans en otoño-invierno 2026
Olvidate de los looks aburridos. Te mostramos las camperas que imponen tendencia en 2026 y cómo combinarlas con jeans para lograr el outfit definitivo de la temporada
Ya sea para una tarde de oficina o una salida relajada de fin de semana, la combinación de denim y abrigo se reinventa. Basándonos en las últimas pasarelas y el street style europeo, seleccionamos los modelos que no pueden faltar en tu placard si querés estar a la moda sin sacrificar comodidad.
La Barbour jacket en tendencia: el regreso del lujo rústico
La campera encerada tipo Barbour es, sin dudas, la estrella del 2026. Este clásico que solíamos ver en la campiña inglesa hoy conquista la ciudad. El truco para que no parezca un uniforme antiguo es combinarla con jeans de corte recto y botas de lluvia con estilo. Es la opción perfecta para esos días grises donde buscás funcionalidad y elegancia en una sola prenda.
Bombers oversize y flecos: el toque audaz para tus jeans
Si buscás algo con más movimiento, la bomber en versión XL es tu mejor aliada. Al ser voluminosa, queda increíble con jeans más ajustados o de tiro alto para equilibrar la silueta.
Por otro lado, las camperas con flecos se posicionan como la tendencia "boho-chic" que dominará las noches de frío, aportando un aire rebelde y sofisticado a cualquier look básico.
Texturas de pelo y cortes boxy: cómo ganar altura y estilo
Finalmente, las camperas de efecto piel o "teddy" siguen firmes, pero en cortes más estructurados. Las versiones cortas o boxy son ideales para estilizar las piernas: usalas con jeans wide leg para un efecto visual de piernas infinitas. Esta temporada, el juego de texturas es lo que separa un outfit común de uno digno de revista de moda.