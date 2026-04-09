Ni clásicas ni básicas: las 5 camperas que son tendencia para usar con jeans en otoño-invierno 2026

Ya sea para una tarde de oficina o una salida relajada de fin de semana, la combinación de denim y abrigo se reinventa. Basándonos en las últimas pasarelas y el street style europeo, seleccionamos los modelos que no pueden faltar en tu placard si querés estar a la moda sin sacrificar comodidad.

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La Barbour jacket en tendencia: el regreso del lujo rústico

La campera encerada tipo Barbour es, sin dudas, la estrella del 2026. Este clásico que solíamos ver en la campiña inglesa hoy conquista la ciudad. El truco para que no parezca un uniforme antiguo es combinarla con jeans de corte recto y botas de lluvia con estilo. Es la opción perfecta para esos días grises donde buscás funcionalidad y elegancia en una sola prenda.