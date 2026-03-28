Este otoño, usar camperas de cuero no va más: el abrigo en tendencia que ya pisa fuerte en los sunsets

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Por su parte, Julieta Poggio le imprimió su sello personal con una versión más oversize y urbana, demostrando que los flecos también pertenecen al mundo del street style.

Julieta Poggio campera flecos tendencia

En el ámbito internacional, pero siempre conectada con nuestras raíces, Luisana Ojeda también se sumó a la movida, optando por modelos con flecos en las mangas que aportan movimiento y un toque de dramatismo a cualquier outfit básico.

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Volumen y movimiento: las tendencias claves del 2026

A diferencia de las temporadas anteriores donde reinaba la estructura rígida, el 2026 apuesta al maximalismo. Los flecos no solo aparecen en el ruedo o las mangas de las camperas; se extienden por la espalda y el frente, aplicados sobre materiales que van desde el cuero tradicional hasta la gamuza suave y tejidos estructurados.

La versatilidad es, quizás, su mayor atributo. Según los expertos en moda, esta campera funciona como el comodín perfecto para la transición de estaciones:

Look Boho-Chic: combinada con vestidos largos y botas texanas.

Look Rockero: con pantalones de cuero negro y botines metálicos.

Look Urbano: con jeans rectos y zapatillas, dejando que la campera sea la protagonista absoluta.

campera de flecos tendencia 2

¿Cómo llevar la campera de flecos sin fallar en el intento?

La regla de oro para esta temporada es el equilibrio. Al ser una prenda con mucha personalidad y volumen, la clave está en mantener el resto del conjunto simple. Unos jeans básicos y una remera lisa son suficientes para que la campera con flecos haga todo el trabajo.

El mensaje de las pasarelas y de nuestras celebridades es claro: este invierno, si no tiene movimiento, no es tendencia. Es hora de colgar la chaqueta de cuero clásica y animarse al juego de los flecos.