Lo que comenzó como un guiño de street style se ha convertido en una tendencia que pisa fuerte para los amantes de las zapatillas. Aquí no hay que seguir reglas, y tampoco hace falta gastar para tener varios pares de zapatos. De hecho, con esta tendencia que va en aumento, puedes darle una nueva vida a tus zapatillas.
Ni clásicas ni básicas: la tendencia en zapatillas que creció un 265% y es las favorita de Sydney Sweeney
Esta temporada la moda apuesta por las zapatillas personalizadas y divertidas. Ya no hace falta tener un armario lleno de zapatos
Las búsquedas globales en Google de "charms para zapatos" aumentaron un 163 % el último mes, mientras que las de "accesorios para zapatillas" se dispararon un 265 % en solo una semana. En TikTok, el hashtag #shoecharms ya supera las 26.000 publicaciones, consolidándose como una de las tendencias que crece con más fuerza, confirmó la agencia Rise At Seven.
¿Qué son los charms para zapatos o zapatillas?
Los charms para zapatillas son pequeños accesorios que están diseñados para personalizar el calzado. Se cuelgan generalmente en los cordones o incluso son los mismos cordones, aquí no hay limitación. Se puede sustituir los cordones clásicos, añadir colgantes o detalles metálicos, es una actualización sencilla pero con impacto, además de que es una de las formas más fáciles de renovar cualquier look.
Firmas como Miu Miu ya han lanzado sus propias colecciones de charms, mientras que it girls como Sydney Sweeney también están abrazando esta tendencia. En poco tiempo, se convertirán en los básicos de las amantes de la moda.
Algunos ejemplos son las Air Jordan con charms en forma de corazón inspirados en San Valentín, las Puma Speedcat con cordones de satén o las zapatillas de doble cordón de Miu Miu, que aportan un toque sofisticado a una silueta deportiva.
Desde detalles sutiles hasta diseños más atrevidos, estas personalizaciones demuestran que incluso unas zapatillas clásicas pueden convertirse en un lienzo de expresión y creatividad, para quienes quieren elevar su look y llevar prendas a tono.
Los charms se pueden llevar en zapatillas clásicas o coloridas, combinando con faldas midi, que dejan protagonismo a los tobillos. En lo que respecta a los cordones, se pueden combinar dos colores diferentes, o sustituir por cintas de raso, de encaje o malla. Es momento de ponerte creativa y probar en casa con los elementos que tienes.