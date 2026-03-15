Ni clásicas ni básicas: la tendencia en zapatillas que creció un 265% y es las favorita de Sydney Sweeney

Firmas como Miu Miu ya han lanzado sus propias colecciones de charms, mientras que it girls como Sydney Sweeney también están abrazando esta tendencia. En poco tiempo, se convertirán en los básicos de las amantes de la moda.

Algunos ejemplos son las Air Jordan con charms en forma de corazón inspirados en San Valentín, las Puma Speedcat con cordones de satén o las zapatillas de doble cordón de Miu Miu, que aportan un toque sofisticado a una silueta deportiva.

zapatillas Imágenes ilustrativas de zapatillas con charms. Gentileza: Rise At Seven.

Desde detalles sutiles hasta diseños más atrevidos, estas personalizaciones demuestran que incluso unas zapatillas clásicas pueden convertirse en un lienzo de expresión y creatividad, para quienes quieren elevar su look y llevar prendas a tono.

Los charms se pueden llevar en zapatillas clásicas o coloridas, combinando con faldas midi, que dejan protagonismo a los tobillos. En lo que respecta a los cordones, se pueden combinar dos colores diferentes, o sustituir por cintas de raso, de encaje o malla. Es momento de ponerte creativa y probar en casa con los elementos que tienes.