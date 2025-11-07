Maquillaje de 3 pasos inspirado en Dua Lipa para ver sus shows en River Plate

No te aconsejamos aplicar en la piel una base pesada o de mucha cobertura, ya que por lo general uno en los shows suele transpirar mucho. Si aplicamos una base pesada y transpiramos, solo terminaremos tapando los poros. Te recomendamos usar una base como la All Hours Foundation de YSL Beauty.

Continúa aplicando la All Hours Hyper Loose Powder para darle a la base mayor durabilidad y evitar el brillo indeseado. Por último, suma un rubor suave y fresco sobre tus mejillas, incluyendo la nariz, con Make Me Blush Powder.

Embed - MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH video Dua Lipa de YSL

Ojos - Mirada rasgada y luminosa

Usando la paleta de sombras Couture Mini Clutch, aplicá un tono superior para esculpir y rasgar la mirada logrando un efecto lifting. Aplicá un tono inferior al ya usado en las esquinas internas y externas para intensificar la línea de las pestañas y aportar un toque audaz a sus ojos. Finaliza con una sombra brillante en el centro de los párpados.

En cuanto a máscara de pestañas, te recomendamos usar la Lash Clash Waterproof Mascara, ya que otorga volumen y definición espectaculares con una cobertura de larga duración.

Labios - Sofisticados y jugosos

Para los labios te recomendamos usar el Loveshine Candy Glow en el tono 3B que, el cual deja un color sutil, pero al mismo tiempo los hidrata por 24 horas. Si quieres lucir unos labios mucho más brillantes, aplica un poco del Loveshine PLUMPING Gloss y tendrás el resultado de labios, hidratados y visiblemente jugosos.

Embed - Dua Lipa YSL Loveshine Ad 2024 - I'm Free

Bonus: LIBRE Eau de Parfum

Si quieres "oler como Dua Lipa", te recomendamos optar por LIBRE Eau de Parfum de YSL. Cuenta con una fragancia fresca, luminosa y floral con alta fijación en piel. Posee esencia de lavanda francesa y azahar de Marruecos, que combinan con un acorde te blanco para crear un aroma moderno y juvenil.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en esta nota.