Los mejores regalos de San Valentín para subir la temperatura

Lencería San Valentín Opciones de regalos de San Valentín de Victoria's Secret Gentileza Victoria's Secret

También es una gran opción obsequiar un set de perfume y cremas. Si bien la elección de las fragancias puede ser personal, es un gran gesto y una excelente alternativa para San Valentín.

Otra opción para disfrutar en pareja y elevar la temperatura es preparar una cena con chocolates, vinos, etc. Combina trufas de alta calidad con un buen vino o champagne. El chocolate contiene feniletilamina (la "droga del amor"), lo cual es un excelente precursor.

También te aconsejamos optar por un kit erótico. Busca aceites con efecto calor, velas de cera de soja que se derriten en aceite tibio y plumas para recorrer la piel.

La visita de Adriana Lima a la tienda de Victoria's Secret

La supermodelo brasilera Adriana Lima se sumó a la familia de Victoria’s Secret en 1999, y desde entonces ha protagonizado campanas globales de la marca en categorias como lenceria, sport y fragancias.

Adriana Lima La supermodelo Adriana Lima en la tienda de Victoria's Secret en Buenos Aires.

Además, ha desfilado en 20 Victoria’s Secret Fashion Shows, convirtiendose en la modelo con mayor trayectoria en la historia del desfile de la marca.

