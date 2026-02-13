"¿Qué le puedo regalar, si ya lo tiene todo?". Si esta frase se te ha cruzado por la mente en fechas especiales, debemos decirte que no eres el único al cual le ocurre, sobre todo en celebraciones como San Valentín.
Los mejores regalos de San Valentín para subir la temperatura
Si no tienes ideas para obsequiar en San Valentín, te recomendamos algunas que además sirven para subir la temperatura
Si estás medio seco de ideas y quieres sorprender a tu esposa, novia, chonga o "no sé qué somos", a continuación te recomendaré algunas ideas de regalos de San Valentín que son ideales para subir un poco la temperatura.
¿Qué regalos de San Valentín suben la temperatura?
Una de las opciones más candentes para obsequiar en San Valentín es la lencería. Puedes elegir un hermoso conjunto de encaje en color rojo, negro o rosado. Marcas como Victoria's Secret cuenta con varias opciones de este tipo, o incluso lo puedes combinar con una de sus icónicas fragancias.
También es una gran opción obsequiar un set de perfume y cremas. Si bien la elección de las fragancias puede ser personal, es un gran gesto y una excelente alternativa para San Valentín.
Otra opción para disfrutar en pareja y elevar la temperatura es preparar una cena con chocolates, vinos, etc. Combina trufas de alta calidad con un buen vino o champagne. El chocolate contiene feniletilamina (la "droga del amor"), lo cual es un excelente precursor.
También te aconsejamos optar por un kit erótico. Busca aceites con efecto calor, velas de cera de soja que se derriten en aceite tibio y plumas para recorrer la piel.
La visita de Adriana Lima a la tienda de Victoria's Secret
La supermodelo brasilera Adriana Lima se sumó a la familia de Victoria’s Secret en 1999, y desde entonces ha protagonizado campanas globales de la marca en categorias como lenceria, sport y fragancias.
Además, ha desfilado en 20 Victoria’s Secret Fashion Shows, convirtiendose en la modelo con mayor trayectoria en la historia del desfile de la marca.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.