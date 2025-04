Esto debes aplicar en tu piel todos los días para reducir la aparición de las arrugas

Piel sérum.jpg Piel. Fuente: Canva

El retinaldehído engrosa la piel. El estudio "Evaluation of anti-wrinkle effects of a novel cosmetic containing retinol using the guideline of the Japan Cosmetic Industry Association" de J. Dermatol, asegura que aumenta la producción de queratina y mejora la elasticidad.

Sin dudas estamos hablando de un ingrediente antiedad que regenera nuevas capas en la piel que poco a poco van pasando a la superficie, demostrando un cutis más rico en colágeno, con un tono más uniforme, revelando una piel con menos arrugas y finas líneas.

Es importante destacar que si ya eres usuario habitual de retinoides, se puede usar durante todo el año. En caso de no haberlo usado nunca, se recomienda empezar el proceso de retinización en los meses de menor radiación solar.

Además, este ingrediente es apto para todo tipo de piel, incluso pieles sensibles y grasas.

¿En qué momento del día aplico lel retinaldehído?

Los retinoides se usan siempre por la noche, ya que promueven la renovación de la piel, haciéndola más sensible a la radiación solar, por lo que es aconsejable aplicar siempre un fotoprotector facial por las mañanas.

¿Qué productos con retinaldehído puedes usar en tu piel?

Actualmente se pueden conseguir en el mercado cremas y serums que cuentan con el retinaldehído como ingrediente principal. Por ejemplo, la marca ISDIN cuenta con un sérum bifásico de noche con retinaldehído que ayuda a acelerar la renovación cutánea. El mismo reduce las arrugas y líneas de expresión en un 43% para una piel más lisa y uniforme y con un aspecto rejuvenecido.

Piel (2).jpg Sérum bifásico de ISDIN. Fuente: ISDIN y Canva

Otras marcas que cuentan con productos que contienen retinaldehído es La Roche Posay, Idraet, Cloe, The Ordinary, entre otras.

*Diario Uno no mantiene una relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en esta nota.