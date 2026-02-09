El truco que probablemente no sabes para que la mascarilla de pelo funcione

El verano suele dejar huellas en el pelo, el cloro de la piscina, las horas de sol y la sal del mar resecan la fibra capilar, abren las puntas y apagan el color. Un buen corte siempre puede ayudar a mejorar la salud del cabello, pero la hidratación profunda a partir de unas mascarillas se convierte en un paso fundamental.
Las mascarillas hidratantes son el mejor tratamiento para devolverle vida a la melena. A diferencia de un acondicionador, su fórmula concentrada penetra en el interior del cabello y lo repara desde la primera aplicación, aportando elasticidad y nutrición.
Si notas tu pelo áspero, apagado o difícil de peinar, es importante aplicar las mascarillas capilares adecuadas. En conversación con Telva, la doctora Julissa Flores, médica cirujana capilar en Hospital Capilar Murcia reveló que "existen beneficios clínicamente probados sobe las mascarillas naturales y algunas ya lo han demostrado. Por ejemplo, aquellas con base de coco, argán o aloe vera cuentan con beneficios que se centran en la protección de la cutícula, que es la capa más externa".
Lo que nadie te dice sobre aplicar una mascarilla de pelo
Los expertos recomiendan aplicar mascarillas luego del shampoo una vez a la semana o cada diez días para no saturar la cutícula. A diferencia de lo que suele pensarse, la mascarilla no debe aplicarse bajo el agua ya que el pelo mojado no absorbe los ingredientes de una mascarilla.
Valeria Costa, peluquera y experta en recuperación capilar comenta que lo adecuado es aplicar la mascarilla al menos 30 minutos para que el cabello pueda tener tiempo de absorber todos los ingredientes. Además, es importante identificar si la cabellera requiere una mascarilla hidratante, nutritiva o reparadora para proporcionarle los ingredientes adecuados. De lo contrario, puedes provocar un exceso de grasa, opacidad, o saturación en la fibra capilar.
Lo ideal es acudir a tu peluquero de confianza para que él realice la evaluación correspondiente. Así, podrás obtener la información para ayudar a tu pelo en casa con tu rutina diaria.