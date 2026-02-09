El truco que probablemente no sabes para que la mascarilla de pelo funcione

mujer se peina el pelo Las mascarillas se aplican de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo.

Lo que nadie te dice sobre aplicar una mascarilla de pelo

Los expertos recomiendan aplicar mascarillas luego del shampoo una vez a la semana o cada diez días para no saturar la cutícula. A diferencia de lo que suele pensarse, la mascarilla no debe aplicarse bajo el agua ya que el pelo mojado no absorbe los ingredientes de una mascarilla.

Valeria Costa, peluquera y experta en recuperación capilar comenta que lo adecuado es aplicar la mascarilla al menos 30 minutos para que el cabello pueda tener tiempo de absorber todos los ingredientes. Además, es importante identificar si la cabellera requiere una mascarilla hidratante, nutritiva o reparadora para proporcionarle los ingredientes adecuados. De lo contrario, puedes provocar un exceso de grasa, opacidad, o saturación en la fibra capilar.

aplicacion de mascarilla en el pelo Es importante utilizar mascarillas adecuadas que penetren en el interior del cabello.

Lo ideal es acudir a tu peluquero de confianza para que él realice la evaluación correspondiente. Así, podrás obtener la información para ayudar a tu pelo en casa con tu rutina diaria.