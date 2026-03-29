El pantalón estrella de 2026 que vas a ver en todos lados

A veces renovar el vestidor en una nueva temporada no es una opción, porque tenemos otros gastos y prioridades. Sin embargo, en lugar de salir de compras a veces hay que explorar nuestro armario. Podemos encontrar un pantalón olvidado, una camisa que vuelve a ser tendencia, o una prenda que puede causar sensación entre los looks actuales.
El propio armario puede esconder verdaderas joyas listas para volver a usarse y reinventar el estilo sin gastar de más. Si tienes entre tus prendas un pantalón cargo, tienes una de las tendencias del momento.
Se trata de pantalones con bolsillos amplios, que ahora aparecen en tejidos fluidos como satén, lino y gabardina, y en siluetas rectas o wide leg que estilizan la silueta y permiten combinaciones para día y noche. Es una prenda clave que combina comodidad y mucha onda.
Según las expertas de ELLE, el cargo ha dejado atrás el molde militar rígido para reinterpretarse en otras claves. Esta temporada aparecen colores como el blanco, beige y tonos tierra (chocolate y verde oliva), y las propuestas son combinaciones con tacos, mocasines o zapatillas, dependiendo la ocasión.
Cómo llevar un pantalón cargo con las tendencias actuales
El pantalón cargo volvió a ganar protagonismo gracias a un modelo que lanzó Zara (entre otros factores como Fashion Week, o el street style). Se trata de un diseño paperbag, caracterizado por tener un lazo o cinturón, de color beige.
Ideal para ir a la oficina vestida cómoda y elegante, sin caer en lo clásico, ya que tiene bolsillos laterales y un aire versatil. Este diseño también se puede encontrar en Shein y otras firmas que replican la tendencia para diferentes estilos y presupuestos.
Si bien es el modelo furor, también hay otras versiones del pantalón cargo, confeccionado con otros tejidos y calces, por lo que se puede armar diferentes combinaciones. Hay modelos tiro medio o alto y bolsillos estilizados se combinan con fits slim u oversized, y el mix con accesorios y calzado determina si el look se orienta al día, o a una salida de noche.
Este pantalón atraviesa diversos géneros y estilos, sirve para armarios masculinos y femeninos y para públicos completamente dispares. El cargo funciona tanto en outfits minimalistas con zapatillas como en conjuntos más pulidos con blazer y sandalias de tiras finas, lo que explica su presencia continua como tendencia.