¿Cuál es el controversial método de Victoria Beckham para adelgazar?

En una entrevista brindada al portal Net-A-Porter, Victoria aseguró: "Como muchísimo pescado fresco, verduras y ensaladas, así como semillas y nueces. Me encanta la fruta, pero la verdad es que no la tomo muy a menudo porque me hace sentir bastante llena e hinchada".

Victoria Beckham (2).jpg

También aseguró que es muy flexible al momento de comer. "Sin embargo, me doy cuenta de cuando me alimento mejor, ya que mi piel está más radiante, mis ojos más blancos y tengo mucha más energía", confesó la diseñadora.

"Soy muy disciplinada con mis hábitos alimenticios porque siento que puedo sacar el máximo rendimiento de mí misma de esa forma. Mis pequeñas recompensas son algunas copas de vino tinto y el tequila. Además, ¡me encantan los carbohidratos! También como muchos aguacates, que tienen grasa buena, como sucede con el salmón. Y es que con cuatro hijos y mi trabajo hacer esto es una forma de garantizar que puedo dar el 100% de mí misma", confesó al portal Net-A-Porter.

Victoria Beckham 3.jpg Victoria Bekcham.

Finalmente confesó su controversial método para adelgazar y desintoxicar su cuerpo: comienza su día tomando tres cucharaditas de vinagre de manzana seguidas de una taza de agua caliente con limón y varios cafés.