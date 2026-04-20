Dermaplaning: qué es y por qué todas hablan de este tratamiento para la piel

Mejorar la textura de la piel .

. Aportar luminosidad y suavidad.

Reducir líneas finas y marcas superficiales.

Eliminar vello facial.

Favorecer la absorción de productos cosméticos.

Además, al remover células muertas, ayuda a que la piel se vea más uniforme y revitalizada.

dermaplaning El dermaplaning elimina células muertas de la piel y el vello fino del rostro.

Uno de los motivos de su popularidad es el resultado inmediato. Ya que la piel suele quedar, más lisa y suave, con mayor brill, más pareja en textura y lista para un mejor acabado del maquillaje. Esto se debe a que se elimina una capa superficial opaca y de vello fino que suele acumular suciedad o grasa.

¿Es realmente efectivo?

El dermaplaning puede ser efectivo para mejorar el aspecto de la piel de forma rápida, aunque no reemplaza tratamientos más profundos. Además, sus resultados son temporales, por lo que requiere mantenimiento periódico.

Sin embargo, algunos especialistas tienen una mirada más crítica de este tratamiento, ya que advierten que puede afectar la barrera cutánea o aumentar el riesgo de irritación si se realiza mal o sin la supervisión de un profesional.

¿Quiénes pueden hacerlo (y quiénes no)?

Estre tratamiento puede ser útil para pieles normales a secas, personas con textura irregular o piel opaca, o incluso para quienes buscan un efecto inmediato de luminosidad.

piel con dermaplaning Para hacer dermaplaning se usa, básicamente, una cuchilla especial diseñada para la cara.

No se recomienda el dermaplaning en personas que tienen acné activo o piel inflamada, rosácea o piel muy sensible, heridas, infecciones o irritaciones. En estos casos, el procedimiento puede empeorar la condición de la piel.

Es importante destacar que este tratamiento tipo exfoliante debe realizarse preferentemente en consultorios dermatológicos, spas médicos o centros estéticos habilitados, por profesionales capacitados.

Aunque existen versiones caseras, los especialistas advierten que hacerlo en casa aumenta el riesgo de cortes, infecciones o malos resultados si no se tienen las condiciones de higiene y técnica adecuadas.