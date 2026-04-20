El dermaplaning se ha convertido en uno de los tratamientos para la piel más populares del último tiempo. Es uno de los procedimientos estéticos más comentados en redes sociales como TikTok e Instagram, en gabinetes y hasta en versiones “caseras”. Pero... ¿qué es realmente y por qué genera tanto interés?
Dermaplaning: qué es y por qué todas hablan de este tratamiento para la piel
En este artículo exploramos de qué se trata este tratamiento para la piel, si verdaderamente es efectivo, y quiénes lo pueden usar
Según Cleveland Clinic, es un procedimiento de exfoliación mecánica que utiliza una herramienta similar a un bisturí para eliminar las células muertas de la piel y el vello fino del rostro. Se trata de una técnica superficial no invasiva que actúa sobre la capa más externa de la piel, la epidermis, mejorando su aspecto de forma inmediata.
¿Para qué sirve el tratamiento?
Este tratamiento tiene varios objetivos estéticos y dermatológicos:
- Mejorar la textura de la piel.
- Aportar luminosidad y suavidad.
- Reducir líneas finas y marcas superficiales.
- Eliminar vello facial.
- Favorecer la absorción de productos cosméticos.
- Además, al remover células muertas, ayuda a que la piel se vea más uniforme y revitalizada.
Uno de los motivos de su popularidad es el resultado inmediato. Ya que la piel suele quedar, más lisa y suave, con mayor brill, más pareja en textura y lista para un mejor acabado del maquillaje. Esto se debe a que se elimina una capa superficial opaca y de vello fino que suele acumular suciedad o grasa.
¿Es realmente efectivo?
El dermaplaning puede ser efectivo para mejorar el aspecto de la piel de forma rápida, aunque no reemplaza tratamientos más profundos. Además, sus resultados son temporales, por lo que requiere mantenimiento periódico.
Sin embargo, algunos especialistas tienen una mirada más crítica de este tratamiento, ya que advierten que puede afectar la barrera cutánea o aumentar el riesgo de irritación si se realiza mal o sin la supervisión de un profesional.
¿Quiénes pueden hacerlo (y quiénes no)?
Estre tratamiento puede ser útil para pieles normales a secas, personas con textura irregular o piel opaca, o incluso para quienes buscan un efecto inmediato de luminosidad.
No se recomienda el dermaplaning en personas que tienen acné activo o piel inflamada, rosácea o piel muy sensible, heridas, infecciones o irritaciones. En estos casos, el procedimiento puede empeorar la condición de la piel.
Es importante destacar que este tratamiento tipo exfoliante debe realizarse preferentemente en consultorios dermatológicos, spas médicos o centros estéticos habilitados, por profesionales capacitados.
Aunque existen versiones caseras, los especialistas advierten que hacerlo en casa aumenta el riesgo de cortes, infecciones o malos resultados si no se tienen las condiciones de higiene y técnica adecuadas.