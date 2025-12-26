Con qué productos cuida su pelo y su piel Taylor Swift

Por ejemplo, en uno de los episodios se puede ver qué productos usa Taylor para lavarse el pelo. A continuación te decimos cuáles son esos productos.

¿Qué productos usa Taylor Swift para lavarse el pelo y cuidar su piel?

Super Anti-Aging Cleansing Cream, de Dr. Barbara Sturm. Es una de las marcas favoritísimas de muchas celebridades. Este producto se emulsiona con agua creando una leche limpiadora y se aclara, retirando los productos de maquillaje más resistentes, el protector solar y demás cosméticos de base oleosa.

Clarifying Cleanser, de Tata Harper. Exfoliantes suavemente la piel y elimina las células muertas. Renueva la piel y logra un tono unificado. Es importante destacar que esta marca se destaca por hacer productos para pieles grasas, por lo que podemos confirmar que la cantante tiene piel oleosa.

Productos Dra. Barbara Sturm Taylor Swift usa varios de los productos creados por la Dra. Barbara Sturm.

Limpiador corporal St. Barts, de Ouai. Este producto se destaca por tener un aroma tropical maravilloso.

Shampoo Volumen Natural, de Christophe Robin. Limpia en profundidad, aporta volumen y evita el desgaste del tinte. Además, Taylor Swift complementa el shampoo con el acondicionador de la misma firma, que aporta hidratación, suavidad y muchísimo brillo al pelo. Estos productos contienen aceite de rosa mosqueta y agua de rosa centifolia. Gracias a este dato pdoemos saber que la cantante tiene pelo fino y que por esta razón necesita conseguir volúmen.

Por otro lado podemos mencionar que uno de los perfumes que más usa Taylor Swift es el Santal Blush de Tom Ford, y al momento de aromatizar su casa elige las velas de Jo Malone.