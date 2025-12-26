El estreno de la serie documental de Taylor Swift en Disney Plus le ha brindado a los fanáticos de la cantante diversos datos sobre su rutina de skincare y de pelo.
Cabello
Con qué productos cuida su pelo y su piel Taylor Swift
Gracias a la serie documental de Taylor Swift pudimos descubrir qué productos usa para cuidarse el pelo y la piel
Por ejemplo, en uno de los episodios se puede ver qué productos usa Taylor para lavarse el pelo. A continuación te decimos cuáles son esos productos.
¿Qué productos usa Taylor Swift para lavarse el pelo y cuidar su piel?
- Super Anti-Aging Cleansing Cream, de Dr. Barbara Sturm. Es una de las marcas favoritísimas de muchas celebridades. Este producto se emulsiona con agua creando una leche limpiadora y se aclara, retirando los productos de maquillaje más resistentes, el protector solar y demás cosméticos de base oleosa.
- Clarifying Cleanser, de Tata Harper. Exfoliantes suavemente la piel y elimina las células muertas. Renueva la piel y logra un tono unificado. Es importante destacar que esta marca se destaca por hacer productos para pieles grasas, por lo que podemos confirmar que la cantante tiene piel oleosa.
- Limpiador corporal St. Barts, de Ouai. Este producto se destaca por tener un aroma tropical maravilloso.
- Shampoo Volumen Natural, de Christophe Robin. Limpia en profundidad, aporta volumen y evita el desgaste del tinte. Además, Taylor Swift complementa el shampoo con el acondicionador de la misma firma, que aporta hidratación, suavidad y muchísimo brillo al pelo. Estos productos contienen aceite de rosa mosqueta y agua de rosa centifolia. Gracias a este dato pdoemos saber que la cantante tiene pelo fino y que por esta razón necesita conseguir volúmen.
Por otro lado podemos mencionar que uno de los perfumes que más usa Taylor Swift es el Santal Blush de Tom Ford, y al momento de aromatizar su casa elige las velas de Jo Malone.