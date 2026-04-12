Cómo tener el cabello sano este otoño: recibirás cientos de halagos

El otoño puede afectar mucho más de lo que crees tu cabello. En el verano, el pelo se resiente con la exposición al sol, mar, pileta, arena y vieno, aunque con la llegada del otoño-invierno, esto puede agravarse con el frío y la caída del cabello natural que ocurre en esta época.
En definitiva, esta estación trae aparejado dos cuestiones centrales que afectan la melena: la caída de cabello y la falta de brillo. Esto se debe al cambio de temperatura y a una mayor sequedad del cuero cabelludo.
Cuidados del cabello en otoño
- Hidratación: es fundamental el uso de mascarillas hidratantes una vez que finalizas el lavado. También, puedes implementar productos ricos en aceites esenciales ya que potencian la hidratación.
- Corta el cabello: los expertos recomiendan cortar el pelo iniciado el otoño para eliminar puntas florecidas, zonas secas y coloración desigual ocasionada por el sol o el cloro de la pileta.
- Lavado correcto: lo ideal es lavar el cabello día por medio y no espaciar tantos días el aseo ya que tiende a generar mayor grasitud siendo contraproducente para lograr brillo y naturalidad. Es importante activar la circulación, masajeando el cuero cabelludo para dilatar los capilares y aumentar el ingreso de nutrientes a la raíz.
- Cepillos de cerdas naturales: cuando peinas el cabello de forma suave y lo haces con herramientas adecuadas el pelo lo agradecerá ya que evitaras mayor caída.
- Disminuye el uso del secador: las altas temperaturas son capaces de resecar el cabello y dañar profundamente su estructura. Lo ideal es evitar la planchita, secador y rizador, en la medida que sea posible. Si las usas, aplica siempre protector térmico.
- Prioriza una alimentación saludable: de nada sirven los tratamientos nutritivos si no llevamos una alimentación saludable, que sea equilibrada e incluya todos los nutrientes.
- Evita peinados muy ajustados: los recogidos y trenzas, que requieren la tirantez del cuero cabelludo tienden a debilitar el pelo debido a un esfuerzo antinatural.