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Cómo tener el cabello sano este otoño: recibirás cientos de halagos

Presume una melena hermosa teniendo en cuenta el consejo de expertos, qué ingredientes son los mejores y cómo debes cuidar el cabello

Paula García
Por Paula García [email protected]
Presume un cabello sedoso, brillante y sano.

Presume un cabello sedoso, brillante y sano.

El otoño puede afectar mucho más de lo que crees tu cabello. En el verano, el pelo se resiente con la exposición al sol, mar, pileta, arena y vieno, aunque con la llegada del otoño-invierno, esto puede agravarse con el frío y la caída del cabello natural que ocurre en esta época.

En definitiva, esta estación trae aparejado dos cuestiones centrales que afectan la melena: la caída de cabello y la falta de brillo. Esto se debe al cambio de temperatura y a una mayor sequedad del cuero cabelludo.

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Cuando bajan las temperaturas y el fr&iacute;o se impone, el cuero cabelludo se seca y el cabello se vuelve m&aacute;s fr&aacute;gil.

Cuando bajan las temperaturas y el frío se impone, el cuero cabelludo se seca y el cabello se vuelve más frágil.

Cuidados del cabello en otoño

  • Hidratación: es fundamental el uso de mascarillas hidratantes una vez que finalizas el lavado. También, puedes implementar productos ricos en aceites esenciales ya que potencian la hidratación.
  • Corta el cabello: los expertos recomiendan cortar el pelo iniciado el otoño para eliminar puntas florecidas, zonas secas y coloración desigual ocasionada por el sol o el cloro de la pileta.
  • Lavado correcto: lo ideal es lavar el cabello día por medio y no espaciar tantos días el aseo ya que tiende a generar mayor grasitud siendo contraproducente para lograr brillo y naturalidad. Es importante activar la circulación, masajeando el cuero cabelludo para dilatar los capilares y aumentar el ingreso de nutrientes a la raíz.
lavado de cabello
Evita lavarte el pelo con agua muy caliente.

Evita lavarte el pelo con agua muy caliente.

  • Cepillos de cerdas naturales: cuando peinas el cabello de forma suave y lo haces con herramientas adecuadas el pelo lo agradecerá ya que evitaras mayor caída.
  • Disminuye el uso del secador: las altas temperaturas son capaces de resecar el cabello y dañar profundamente su estructura. Lo ideal es evitar la planchita, secador y rizador, en la medida que sea posible. Si las usas, aplica siempre protector térmico.
  • Prioriza una alimentación saludable: de nada sirven los tratamientos nutritivos si no llevamos una alimentación saludable, que sea equilibrada e incluya todos los nutrientes.
  • Evita peinados muy ajustados: los recogidos y trenzas, que requieren la tirantez del cuero cabelludo tienden a debilitar el pelo debido a un esfuerzo antinatural.

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