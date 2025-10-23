Cómo preparar en casa un exfoliante natural que aclarará tus axilas en tan solo 2 aplicaciones

Axilas (2) El rasurado puede oscurecer las axilas.

También debemos mencionar que ciertas condiciones médicas como la diabetes y la acantosis nigricans pueden causar una coloración oscura en la piel de las axilas.

Además, la sobreproducción de melanina, el pigmento que da color a la piel, es el mecanismo principal detrás del oscurecimiento de esta zona del cuerpo.

Desde Dove también destacan que este oscurecimiento de la piel puede darse en otras zonas del cuerpo en el cuello, rodillas, codos y entre piernas. Ante cualquier consulta se aconseja realizar una consulta con un especialista.

¿Cómo preparar un exfoliante natural para las axilas?

Ingredientes

1/4 taza de azúcar blanca

1 cucharada de sal

Medio limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de miel

El paso a paso de este exfoliante es muy sencillo, solo tienes que colocar en un recipiente el azúcar y la sal. A continuación agrega el resto de los ingredientes.

Exfoliante cuerpo Los exfoliantes ayudan a eliminar la piel muerta.

Aplica este exfoliante al momento de bañarte y haz masajes circulares con cuidado para no dañar la piel. En tan solo 2 aplicaciones percibirás que tus axilas lucen mucho más claras.