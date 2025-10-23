Cómo preparar en casa un exfoliante natural que aclarará tus axilas en tan solo 2 aplicaciones

El verano se acerca y con él las altas temperaturas que nos invitan a lucir prendas un poco más frescas como por ejemplo las musculosas o remeras sin mangas.
Sin embargo, algunas personas no quieren usar estas prendas debido a que sus axilas tienen mal olor o presentan una tonalidad oscura. A continuación te enseñaremos a realizar un exfoliante casero con el cual podrás aclarar la piel de tus axilas en tan solo 2 aplicaciones.
¿Por qué se oscurecen las axilas?
Según el sitio web de la marca Dove, las axilas se oscurecen debido a la hiperpigmentación de la piel, la cual puede ser causada por factores como la fricción de la ropa, la depilación irritante (rasurado, cera), el uso de desodorantes agresivos, cambios hormonales (embarazo, resistencia a la insulina).
También debemos mencionar que ciertas condiciones médicas como la diabetes y la acantosis nigricans pueden causar una coloración oscura en la piel de las axilas.
Además, la sobreproducción de melanina, el pigmento que da color a la piel, es el mecanismo principal detrás del oscurecimiento de esta zona del cuerpo.
Desde Dove también destacan que este oscurecimiento de la piel puede darse en otras zonas del cuerpo en el cuello, rodillas, codos y entre piernas. Ante cualquier consulta se aconseja realizar una consulta con un especialista.
¿Cómo preparar un exfoliante natural para las axilas?
Ingredientes
- 1/4 taza de azúcar blanca
- 1 cucharada de sal
- Medio limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de miel
El paso a paso de este exfoliante es muy sencillo, solo tienes que colocar en un recipiente el azúcar y la sal. A continuación agrega el resto de los ingredientes.
Aplica este exfoliante al momento de bañarte y haz masajes circulares con cuidado para no dañar la piel. En tan solo 2 aplicaciones percibirás que tus axilas lucen mucho más claras.