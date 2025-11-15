Cómo hacer una limpieza profunda de la piel antes del verano

Limpiar la piel En primavera debemos realizar una limpieza profunda de la piel.

"Esto ayuda a limpiar las impurezas de manera efectiva, sin correr el riesgo de tener efectos secundarios no deseados, como sensación de incomodidad, tirantez y sequedad", explica el profesional.

Sin embargo hay que tener mucho cuidado con la limpieza excesiva de la piel. "Lo ideal es limpiar la cara dos veces al día (por la mañana y por la noche) y también luego de hacer ejercicio o sudar mucho", explica Scarano.

En cuando a cómo realizar una correcta limpieza de skincare, el profesional dice: "el limpiador facial debe complementarse con el uso de crema hidratante y protector solar, dos elementos básicos que toda buena rutina de cuidado de la piel necesita. La crema o loción hidratante ayudan a hidratar la piel y previenen la pérdida de humedad, mientras que el protector solar ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos UV producidos por el sol".

Limpieza piel La piel debe limpiarse por lo menos 2 veces por día.

¿Qué limpiador usar según tu tipo de piel?