Cómo hacer una limpieza profunda de la piel antes del verano

Antes de que llegue el verano, debemos realizar una limpieza profunda (un detox) de la piel. Esto se debe a que por lo general el invierno y las bajas temperaturas pueden dejar el cutis opaco y deshidratado por la acumulación de impurezas y células muertas.
Es por ello que la primavera es la mejor época para poder realizar una limpieza profunda de la piel y eliminar toxinas. A continuación te enseñamos cómo hacerlo correctamente.
¿Cómo hacer una limpieza profunda de la piel?
Simón Scarano (MN. 151411), médico dermatólogo para la marca CeraVe, asegura que la clave está en elegir un limpiador facial formulado específicamente para tu tipo de piel.
"Esto ayuda a limpiar las impurezas de manera efectiva, sin correr el riesgo de tener efectos secundarios no deseados, como sensación de incomodidad, tirantez y sequedad", explica el profesional.
Sin embargo hay que tener mucho cuidado con la limpieza excesiva de la piel. "Lo ideal es limpiar la cara dos veces al día (por la mañana y por la noche) y también luego de hacer ejercicio o sudar mucho", explica Scarano.
En cuando a cómo realizar una correcta limpieza de skincare, el profesional dice: "el limpiador facial debe complementarse con el uso de crema hidratante y protector solar, dos elementos básicos que toda buena rutina de cuidado de la piel necesita. La crema o loción hidratante ayudan a hidratar la piel y previenen la pérdida de humedad, mientras que el protector solar ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos UV producidos por el sol".
¿Qué limpiador usar según tu tipo de piel?
- Piel normal a seca: usar un limpiador hidratante, ya que no solo limpian, sino que también refrescan la piel.
- Piel mixta y sensible: usar un limpiador formato Air Foam, ya que elimina suavemente la suciedad, la grasa y las impurezas sin alterar la barrera natural de la piel.
- Piel grasa: lo mejor es emplear limpiadores en formato gel. Este tipo de producto no solo limpia el maquillaje de la piel, sino que además remueve la grasa acumulada.