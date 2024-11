Cecilia Bolocco sufrió lesiones en su piel por un tratamiento estético

¿Qué le ocurrió a Cecilia Bolocco en su piel?

Bolocco aseguró en sus redes sociales que se sometió a un procedimiento para mejorar la apariencia de su piel, pero los resultados no fueron los esperados.

Cecilia Bolocco (1).jpg Cecilia Bolocco.

Al finalizar el tratamiento, la modelo comenzó a sentir enrojecimiento, hinchazón y lesiones en su rostro. Sin embargo, aclaró que se trataba de una reacción temporal y que ya está recibiendo el tratamiento adecuado para sanar.

Lamentablemente, esta lesión en su piel impidió que Bolocco formara parte de la Teletón, la cual se celebró este fin de semana en Chile.

"¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón", expresó Bolocco en sus historias de Instagram.

"Yo, desgraciadamente, no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía", continuó diciendo la modelo chilena.

"No podré participar, tuve que hacerme un tratamiento por algunas manchas en especial estas (en el pecho) y quedado con varias lesiones; me tengo que cuidar, no me puedo maquillar", finalizó la modelo.

Embed - Cecilia Bolocco se baja de la Teletón por problemas de salud | Hay Que Decirlo | Canal 13

De esta forma la modelo chilena Cecilia Bolocco intentó sensibilizar a sus seguidores y al público en general sobre los riesgos de los procedimientos estéticos y la importancia de cuidar la piel de manera responsable.