Vettel y Verstappen, a favor de la cancelación del Gran Premio de Rusia

Vettel, antiguo tetracampeón de la F1, aseguró que bajo las actuales condiciones directamente no asistirá a la cita del 25 de septiembre próximo en la ciudad de Sochi: "Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré".

"Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por unos dirigentes muy extraños y locos", declaró el piloto del equipo Aston Martin en una conferencia de prensa en Barcelona reproducida por la agencia de noticias AFP.

verstappen-vettel.jpg Verstappen y Vettel, grandes referentes de la F1.

La F1 "sigue muy de cerca el desarrollo" de la situación, reaccionó la divisional en un comunicado, sin hacer "ningún otro comentario sobre la carrera prevista en septiembre".

Rusia lanzó este jueves una invasión a Ucrania con ataques aéreos y la entrada de fuerzas terrestres, lo que causó decenas de muertos entre militares y civiles.