"Argentina, 1985" en los Premios Oscar: cuándo es, a qué hora y dónde lo veo

Premios Oscar.jpg La entrega de los premios Oscar será en marzo del 2023.

Hay mucha expectativa, ya que entre las grandes candidatas se encuentran The Fabelman (Steven Spielberg), The Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan y Daniel Scheinert), Women Talkin (Sarah Polley), Tár (Todd Field) y The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh).

Mientras que a nivel nacional Argentina, 1985 compite por la categoría a Mejor Película Extranjera. Y si bien hay grandes esperanzas de llevarse el tercero, la competencia es fuerte: Sin Novedad en el Frente, cinta alemana que también se encuentra en la categoría a Mejor Película, es su gran rival y al cual los profesionales apuestan todas sus fichas a que le ganará al filme dirigido por Santiago Mitre.

Premios oscar, argentina 1985.jpg

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Oscar?

Los premios de la Academia se celebrarán el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

A partir de las 18:00 E! Entertainment presentará su tradicional cobertura desde la alfombra roja, Live From the Red Carpet; mientras que, a partir de las 20:00, comenzará el preshow oficial Punto de encuentro en TNT.

Finalmente, la ceremonia empezará a las 21:00.

Dónde veo los Premios Oscar

En Argentina, el evento se podrá ver en TNT y TNT series.

premios oscar 2.webp

Quiénes actuarán en la ceremonia

Como cada año, las perfomances son de vital importancia en esta gala. En esta ocasión, Rihanna interpretará “Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda por siempre como un tributo musical al fallecido Chadwick Boseman (quien le daba vida al rey T’Challa en la saga).

También estarán presentes David Byrne, Stephanie Hsu y la banda Son Lux, los cuales presentarán “This Is a Life”, de Todo en todas partes al mismo tiempo. Mientras que Sofia Carson será la encargada de interpretar Applause, de Tell It Like a Woman; y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava cantarán “Naatu Naatu”, de la película de Netflix, RRR.

Otro de los segmentos más importantes de la ceremonia será el famoso In Memoriam, el cual será protagonizado por la voz de Lenny Kravitz.