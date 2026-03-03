Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Gestión Asociada de Las Heras y el Registro Provincial de Adopción de la Provincia de Mendoza, se convoca a aquellas personas de la Provincia de Mendoza, que deseen formar parte de la vida de “C” (inicial de su nombre) de 12 años de edad.
“C” se destaca por construir vínculos significativos basados en el respeto y la confianza, generando espacios de convivencia saludables. “C” disfruta de sus clases de fútbol a las que asiste todas las semanas en un club de la zona de donde reside.
“C” se encuentra cursando el último grado de la escuela primaria. Tiene un vinculo positivo con una madrina institucional que lo asiste durante su residencia en el Hogar.
“C” es un preadolescente que se destaca por ser tranquilo, refexivo y fexible para adaptarse a nuevas situaciones. Quienes lo conocen resaltan sus cualidades como un niño tranquilo, reflexivo, comprensivo, cariñoso, comprometido, respetuoso y responsable con la escuela.
“C” desea encontrar una familia que lo abrace con amor, que lo escuche, lo respete y acompañe en su crecimiento. “C” mantiene vinculo con sus hermanos y hermanas.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en familia para “C”, sosteniéndolo; valorándolo y acompañándolo en sus procesos de crecimiento, cubriendo sus necesidades afectivas, materiales y vinculares, pueden comunicarse al mail: [email protected] o comunicarse al celular 2616799541”.