Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

“C” se destaca por construir vínculos significativos basados en el respeto y la confianza, generando espacios de convivencia saludables. “C” disfruta de sus clases de fútbol a las que asiste todas las semanas en un club de la zona de donde reside.

“C” se encuentra cursando el último grado de la escuela primaria. Tiene un vinculo positivo con una madrina institucional que lo asiste durante su residencia en el Hogar.