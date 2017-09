El creador de los temas de "Glee" produce una serie musical en el país

El reconocido y galardonado productor musical de "Glee" Adam Anders crea y produce la serie juvenil "Kally's Mashup", que ya inició grabaciones en los estudios de Telefe en Martínez con miras a estrenarse en Nickelodeon Latinoamérica el próximo 24 de octubre.





Se trata del primer producto que el sueco Anders (41) genera para la región, en una joven pero exitosa carrera que incluye no sólo la banda de sonido de "Glee" sino también la composición de música para películas y series para Disney y para artistas pop como Jonas Brothers, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato o Backstreet Boys.





maia.jpg Maia Reficco será la protagonista de la serie.



Con 60 episodios de una hora de duración, "Kally's Mashup" estará protagonizada por la argentina Maia Reficco como la chica del título, una adolescente prodigio de 13 años y virtuosa pianista que es aceptada en la universidad de música más prestigiosa del país.





Adam Anders, y Tatiana Rodriguez, de Nickelodeon, sobre 'Kally's MashUp'



Justamente, la trama se inspira en las experiencias del mismo Anders, quien salía de giras internacionales con sus hermanos desde muy chico y también estudió música en una universidad del estado norteamericano de Florida mientras cursaba la "high school", antes de volcarse a la tarea de productor para otros intérpretes.





Tal como le ocurre a Kally, la formación que recibió Anders se concentraba en estilos clásicos, pero su pasión era el pop.





Wouldn't change a thing - Maxi Espindola ft. Maia Reficco



Con alrededor de dos metros de altura y una cabellera rubia parcialmente cubierta por un sombrero tipo fedora negro, Anders destaca en el medio del "pasillo universitario" creado en el set de los estudios de Cuyo al 800 en Martínez, por donde Kally transitará sus sueños de convertirse en estrella.





Sonriente y en un perfecto inglés producto de su crianza en Estados Unidos , el productor musical recibió a la agencia Télam para conversar sobre la serie, su experiencia como "chico prodigio" y sobre el "talento impresionante" con el que se encontró en Latinoamérica.





-¿De qué se va a tratar "Kally's Mashup"?

-Es un poco mi historia. Yo no era una chica de 13 años y no toco el piano (risas), pero más allá de eso es completamente lo mismo. Es la historia de Kally, una concertista de piano prodigio que termina siendo aceptada en una escuela de música muy prestigiosa, con muchos chicos más grandes. Ella en realidad quiere ser una estrella pop, entonces está atrapada y decide "mashapear" (combinar en uno al menos dos temas o estilos diferentes) la música clásica que aprende con música pop, encuentra una manera de hacer las dos.





-Algo similar a lo que te pasó a vos, debe haber sido muy loco tener 13 e ir a la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Por suerte era muy alto ya en esa época (risas). Era bastante aterrador en algunos sentidos, pero excitante en otros. Me formó, crecí muy rápido a causa de esa experiencia, pero era lo que quería hacer. Mi mamá me pasaba a buscar y luego me llevaba a la universidad, lo que no me hacía lucir muy "cool" para ser honestos (risas).





-¿Cómo te trataban tus compañeros?

-Creo que hubo algunos celos, porque yo era como el proyecto personal del profesor. Lo hacemos más simple en el programa de lo que fue en la vida real para mí, pero la mayor parte del tiempo los compañeros eran geniales.





-¿Cuánto de tu sentir durante esa experiencia se ve reflejado en el programa?

-Mucho, porque mucho de la historia está basado en esas emociones por las que pasé y también en los sueños que yo tenía. Estaba estudiando jazz en esta universidad, pero ni siquiera me gusta el jazz. Me gustaba el pop y el rock & roll, pero sabía que tenía que aprender jazz y clásico para tener una amplia gama de conocimiento de música. O sea que tuve esa misma lucha interna de Kally de estar estudiando algo pero querer tocar otra cosa.





-Tras haber trabajado con éxito con grandes estrellas del pop y con compañías de entretenimiento como Fox y Disney, ¿por qué una serie para Latinoamérica debía ser el siguiente paso en tu carrera?

-Bueno, soy sueco y creo que veo el mundo desde una lente un poco diferente a la mayoría en la industria. Hay mucho talento, muchos lugares geniales para producir televisión y mostrarle ideas a la gente. Sentimos que este era un gran lugar para mostrar mis historias, porque hay una cultura musical acá que se ajusta muy bien con lo que hago.