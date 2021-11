Wanda Nara, lejos de Icardi, y un "amanecer bonito" en Milán

La mediática se sacó una foto en micro tanga y escribió: "Shooting time Milán... Empezando fotos de campaña. Esperando mi team".

Lo cierto es que en las últimas horas del martes comenzó a subir una cataratas de Historias en su cuenta de Instagram, mayormente de las fotos que sus fans le compartían por sus disfraces de Halloween, y en unos videos donde promocionaba su productos de belleza y agradecía el cariño recibido quedando al borde de las lágrimas "por razones que ya conocen".

"Bueno, no quería dejar de hacerles estos videítos. El CyberMonday dura hasta mañana, les tendría que haber hecho los videítos antes, pero por razones que ya conocen no tuve tiempo y no pude. Ustedes se enteraron y están arrasando, quería que sepan que la promoción sigue hasta mañana. Gracias por todos los mensajes y los leo siempre", dijo.

El video de Wanda, casi rompe en llantos:

En tanto que este miércoles por la mañana Wanda Nara continúa con su agenda laboral, pero con un mejor humor. La rubia compartió unos breves instantes mostrando su café y la ciudad de Milán, sin embargo el detalle de la canción que acompaña a las imágenes dicen bastante ya que utilizó el tema "Por primera vez" de Camilo y Evaluna Montaner. "Por primera vez, un amanecer bonito", se escucha en su stories.

La historia de Wanda Nara que hacen crecer los rumores de crisis:

Mientras tanto, Mauro Icardi se quedó en Francia cumpliendo con sus tareas laborales en el París Saint-Germain (que hoy visita al Leipzig por Champions, en compañía de sus hijos y sin dar declaraciones sobre lo sucedido. El futbolista incluso desactivó su cuenta de Instagram.