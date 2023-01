►TE PUEDE INTERESAR: Una agencia de autos de Mendoza es furor por tener a perritos como vendedores

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Mientras continúa el revuelo por el tema de Shakira junto a Bizarrap, que fue casi un bombardeo de indirectas a Gerard Piqué y su actual pareja, una panadería de Córdoba se hizo viral por usar una de las frases para atraer a la gente. El hecho fue compartido por la página de Facebook, Only in Córdoba.

►TE PUEDE INTERESAR: "Rivadavia, no lo entenderías": el particular vehículo estacionado que es furor

En el cartel que se hizo viral no solo en Córdoba, sino en todo el país gracias a las redes sociales, toma la parte que dice "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y la modificó para que diga "las mujeres ya no lloran, las mujeres quieren facturas".

Cordoba Viral.jpg

El cambio en el tema de Shakira junto a Bizarrap le sacó una sonrisa enorme a aquellos que veían el cartel que terminó haciéndose viral en Facebook. Si bien no sabemos si las ventas realmente aumentaron por la frase, lo que si es seguro es que la panadería debe estar en la boca de todos con su inédito cartel.

En el posteo que se hizo viral en Córdoba muchos usuarios cayeron rendidos por el ingenio de los dueños de la panadería y dejaron algunos comentarios que son una verdadera perlita.