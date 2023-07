Una joven yanqui probó galletas argentinas y así reaccionó

►TE PUEDE INTERESAR: Una concesionaria de autos le donó la silla de ruedas al niño mendocino que había sufrido un robo

Grace Mary Williams se ha vuelto conocida en TikTok por probar diversos caramelos, dulces y juguetes en su perfil. En esta ocasión la joven decidió probar una serie de dulces o golosinas típicas argentinas.

En el video se la ve a Grace Mary probar galletas o biscochos Don Satur, y la joven aseguró que llevaba varios meses esperando para probarlos.

También se la vio probar galletas Ópera, Sonrisas (las cuales le fascinaron por los dibujos de las galletas), Mellizas, entre otras marcas de galletas.

El video de Grace Mary en TikTok ya acumula más de 196 mil likes, casi 2 mil comentarios y se ha compartido más de 5 mil veces.

La joven yanqui asegura que las que más le gustaron fueron las Don Satur, e incluso sus seguidores le pidieron que pruebe alfajores y que se filme mostrando su reacción. Grace Mary tiene más de 2,2 millones de seguidores en TikTok y sus videos se vuelven virales rápidamente, esto se debe no solo a sus reacciones, sino también a que sigue los consejos de sus seguidores.

Además de probar dulces argentinos, Grace Mary también se mostró probando dulces de Brasil, Japón, Honduras, entre otros países.

