Un hombre tocaba con su banda en la calle y un vecino le disparó en la cabeza

El violento hecho se produjo el lunes pasado por la noche durante un show musical de la banda de cumbia Jeison y el After, en el marco de una fiesta de 15 que se estaba desarrollando en la calle. El grupo, conformado por ocho integrantes, estaba tocando sobre un escenario improvisado que montaron sobre la vereda hasta que Esteban De Jesús Vallejos sintió algo en su frente, por lo que detuvo su canto.

El cantante se agachó por su molestia y uno de sus compañeros lo asistió. "Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza", reveló. "Estoy seguro de que fue con un rifle de aire comprimido por la fuerza que tuvo. Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar", sumó el agredido.

De acuerdo al relato del músico, el autor del hecho fue un hombre "que es nuevo en el barrio y siempre tiene problemas con los vecinos". Esteban explicó que la fiesta era en la calle, pero que tenía “permisos” y estaba “todo legal”. Además, remarcó que no fueron los únicos en tocar, sino que previamente había otra banda: “Ya había sentido que algo le estaban tirando, pero no sabían qué era porque a ninguno le pegó".