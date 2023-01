Subió a Twitter una carta de su ex y recibió una inesperada respuesta de su actual

►TE PUEDE INTERESAR: Una pareja "tiró unos pasos" en pleno centro de Mendoza y se volvió furor

"Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita, dónde quieras que estés, te mando un beso grande y ojalá seas feliz" tuiteó el joven que se hizo viral en Twitter.

Twitter viral 2.png

Nostálgico por haber encontrado la carta, el chico decidió compartirla en Twitter: "Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos”, comienza y sigue: “Para empezar, te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida, sos la persona más especial que tengo y la que realmente me hace feliz".

"También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable. Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo”. Finalmente cierra: "Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo" cerró la carta que se hizo viral en Twitter.

Twitter viral 1.webp

En cuestión de minutos, el posteo recolectó una gran cantidad de respuestas de usuarios de Twitter, pero una de ellas en especial, se llevó la mirada de todos. "Aaaa, una compañera de trabajo estaba contando que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo: Tengo a Anita sentada al lado. Confirmo, es muy linda y sigue siendo buena gente" comentó Amei.

En chico que se hizo viral en Twitter confesó a un medio porteño que recibió un inesperado mensaje de la actual pareja de la autora de la carta: "me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quedate tranquilo que ella está bien’. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije ‘aguante Lanús’. Un pibe macanudísimo".