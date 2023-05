Sentía un ruido molesto en el auto y la razón lo hizo viral en Tiktok

►TE PUEDE INTERESAR: Un chileno mostró todo lo que compró en Mendoza y revolucionó Tiktok

gatito viral 4.png

"Amiga, no me vas a poder creer" empezó contando el protagonista de esta historia que se hizo viral en Tiktok, mientras grababa con el celular la sorprendente e inesperada razón del ruido del auto. De pronto, un pequeño gatito aparece en imagen, metido entre los fierros del auto, y el chico comenzó a explicar que el era el causante de esa molestia que sentía.

Descubrir que el gato era el motivo del ruido y no una falla mecánica que podría haber costado miles de pesos, no fue solo una alegría para el chico que se hizo viral en Tiktok, sino también para su amiga. Por lo que se puede escuchar del joven, el pequeño es mascota de la chica y estaba malpegada por que no podían encontrarlo: "mirá donde está".

Cuánto tiempo estuvo escondido el gato que se hizo viral en Tiktok

Según cuenta el chico en el video viral de Tiktok, el gato viajó de Speggazzini a Ezeiza, es decir casi 20 minutos, o 15 kilómetros, metido dentro de los fierros del vehículo del protagonista.

Entre los comentarios, además de rendirse ante la cara del gatito, los seguidores "murieron" de ternura con el cambio de voz del chico cuando se refirió al "michi".