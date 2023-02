►TE PUEDE INTERESAR: "No me viene, te aviso": le dejaron un cartel en el auto con un pedido desesperado

Además, se generó un caos en el lugar, con gritos y desesperación de la gente que iba en el micro y que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo.

"Acá está toda la gente que se bajó descompuesta. Esa señora que está ahí le tiraron el gas en la cara, entró por la ventanilla que estaba ella", comentó el hombre que grabó el video. Según testigos de lo ocurrido, algunas personas se descompensaron y tuvieron que ser asistidas.

Un chofer del tren de la alegría atacó a otro y le arrojó gas pimienta a los nenes #shorts

También Campi comentó el trascendido de la pelea entre propietarios de los micros y dijo que a través de las cámaras del municipio se podría detectar quien fue que tiró el gas pimienta. En tanto, Gustavo, el dueño del micro dijo que todo se trató de una discusión familiar y que nada tenía que ver con algo laboral ni disputa entre dueños de micros.

"Fue una discusión familiar, pero no fue por el tema del barco pirata. No nos peleamos por pasajeros ni por boletos", comentó el hombre. Y agregó: "una pasajera dijo que no podía respirar bien y que pasó una moto que tiró algo pero no fue gas pimienta y por eso paramos para que la atiendan, y luego seguimos".