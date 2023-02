"Malo es robar": una mujer atacó a una pareja homosexual y les tiró agua bendita

►TE PUEDE INTERESAR: Una pareja "tiró unos pasos" en pleno centro de Mendoza y se volvió furor

"Protégenos con tu espada. Lárguense o llamo al 911" comenzó a decirle la señora que se hizo viral en Tiktok a la pareja, mientras les hacía la señal de la cruz. Los jóvenes por su parte no se quedaron callados y le aseguraron a la atacante que "ellos están con Dios", mientras otra persona que estaba en el lugar decía que "ellos no están haciendo nada".

El video se corta y aparece nuevamente en imagen la señora que generó controversia en Tiktok tras hacerse viral, hablando por teléfono con la policía de México: "no se quieren salir, pues que se retiren nada más y que se vayan a abrazar al hotel o a la calle. Esto es sacro. Es propiedad privada y no queremos que estén aquí en la casa del señor. Ellos no pueden venir a hacer sus actos inmorales".

Por si la agresión verbal no fuese suficiente, la mujer sacó un spray con agua bendita y comenzó a echarles encima. Además, nuevamente en comunicación con la policía, aseguró que "son inmigrantes que vienen de otros países depravados a enseñar la inmoralidad a la juventud".

Mujer agresion viral 1.png

El video generó gran controversia entre los usuarios de Tiktok, que se mostraron indignados ante esta situación viral, aunque más de uno se rió de las palabras de la agresora en el sitio de México.