Quiso comprar un auto en Facebook y terminó recibiendo una particular amenaza

►TE PUEDE INTERESAR: Una concesionaria de autos le donó la silla de ruedas al niño mendocino que había sufrido un robo

estafas por facebook.jpg Foto ilustrativa

En la imagen de la conversación ocurrida entre cuentas de Facebook, pero que se hicieron viral en la aplicación de Twitter, se puede leer como el interesado en el vehículo lanzó su oferta "de una". Quien vendía el auto tampoco le dio muchas vueltas, y rápidamente le pasó su número de WhatsApp para seguir la charla por ahí, aunque junto a su contacto le dio una advertencia para que no lo molestara si no responde.

facebook viral 2.jfif

Qué le dijo el vendedor de Facebook que se hizo viral en Twitter con su amenaza

La respuesta en Facebook que dejó sin palabras al interesado y que se hizo viral entre las cuentas de Twitter, era realmente insólita. Y es que, luego de darle su número para continuar con la venta por WhatsApp, el vendedor le dejó muy en claro ciertas condiciones: "si no te respondo, es porque estoy durmiendo. No me despiertes de la siesta, porque pueden pasar cosas muy malas".

►TE PUEDE INTERESAR: La curiosa técnica "antirrobo" que es furor en las redes

En la caja de comentarios del posteo de Twitter, varios usuarios aprovecharon para reírse de lo ocurrido, y también de hacerse cargo de que "tranquilamente puedo ser yo".