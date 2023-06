Gracias a un posteo que estalló en Facebook y se hizo viral entre los usuarios de la app, la cuenta de contenidos insólitos de Only in Córdoba hizo pública una manera de evitar de no ser víctima de un robo de auto. Con una hoja de papel arrancada de algún cuaderno que había por ahí, un cordobés acudió a la "parla" para que los delincuentes confíen en el y no le roben nada de su vehículo: "Las cubiertas están más lisas que mi cara".