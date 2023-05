►TE PUEDE INTERESAR: Dalma, la perrita de Mendoza que estremece el corazón

dormilon Twitter viral 2.jpg

El tuit se viralizó de una forma impensada, no solo por la historia insólita del chico, sino por reconocer lo lento que estuvo con el "gancho" de la cajera del lugar. Aunque varios se rieron del chico, los usuarios hombres de Twitter reconocieron que "les cuesta mucho captar las indirectas".

Cómo fue la historia del chico que se hizo viral en Twitter

“Ayer la cajera del Día, al cual voy siempre, pago con débito y no me piden ni el DNI porque me conocen. Me da el ticket y me dice ‘me anotás un celular por favor’ y yo le dije: ‘¿en serio? ¿ahora hace falta?’ Nos miramos y me dijo ‘no tranqui..’” escribió el chico en Twitter.

En cuestión de minutos llovió una catarata de comentarios, claramente no de chicos, sino de mujeres que, como si alguna vez les hubiese tocado, cuestionaron lo "dormilón" que es.

