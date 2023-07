Noblex busca a un hombre que perdió su televisor y lo "mataron por ratón"

►TE PUEDE INTERESAR: Volvió a Mendoza después de dos años, sorprendió a sus papás y su reacción emocionó a todos

viral noblex 3.png

En las imágenes se puede ver a dos personas en una moto, con una caja enorme de un televisor de la marca Noblex entre ellos, circulando entre medio de los autos con mucho cuidado. Poco le duró ese cuidado, porque en una frenada no planeada, quien llevaba el tele "tambaleó" y cayó contra el asfalto, destruyendo su nueva adquisición y dándose un tremendo golpe.

Qué dijo Noblex sobre el hombre viral de Twitter

A través de su cuenta oficial de Twitter que se hizo furor en la red durante el Mundial de Qatar, la gente de Noblex decidió abrir una especia de campaña solidaria para dar con el protagonista del video viral: "¡NECESITO QUE ME AYUDEN A ENCONTRAR A ESTE MUCHACHO!".

Lejos de sentir algo de empatía por el muchacho del blooper, los usuarios de Twitter lo destruyeron y lo tildaron de ser un "ratón" por no pagar un flete: "Es para q no lo pase por la garantía no? Pillin!!".