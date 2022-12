"¿Esto es real?" comenzó preguntándose a sí misma la usuaria de Tiktok, mientras empezaba a mostrar una captura de una charla de WhatsApp con varios audios de parte de su nueva empleada. "Hola, qué tal, cómo estás. Consulta, viste que yo mañana arrancaba donde vos estás. ¿Te puedo pedir permiso para faltar ya mañana? Porque tengo unas cosas que hacer y eso" se escuchaba a la reciente contratada en el mensaje de voz, con un descaro que sorprendió incluso a los que no somos sus jefes.

Empleada Tiktok Viral.png Una chica se mostró indignada en Tiktok luego de exponer a una chica con audios que se volvieron viral

"Sino puedo llegar más tarde. Y ¿a qué hora tengo la media? ¿Hay comida y todas esas cosas? ¿Puedo tomar mate o café?" siguió preguntando la chica que, sinceramente, no la escuchábamos con muchas ganas de encarar esta etapa como trabajadora.

Luego de algunos audios que la tiktoker envió pero no reprodujo, la nueva empleada, aunque creemos que ahora es ex, no se copó mucho con la respuesta y le dijo que "entonces el trabajo no le servía". Igual la muchacha se debe haber acordado que estamos en época de aguinaldo y, con la misma caradurez preguntó que si arrancaba a trabajar mañana, cuándo iba a cobrar, cuándo iba a tener licencia y ¡cuándo le habilitaban el aguinaldo!

