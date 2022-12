►TE PUEDE INTERESAR: Compró helado para Navidad, lo abrió y era algo asqueroso

Viral Córdoba.jpg

La imagen, que se viralizó en cuestión de minutos y recorrió el inicio de los perfiles argentinos, se ve una hoja de papel, arrancada de un cuaderno sin mucha prolijidad, un mensaje que debe haberle puesto los pelos de punta a Facu, el dueño del Fiat Uno donde estaba pegado el cartel.

"No me viene. Llamame. Te aviso" le dejó la joven, que parece que lo venía intentando localizar por varios lugares, pero que al no conseguir respuesta, acudió a una técnica que creía que no iba a fallar. Tan errada no estaba, porque si Facu no se enteró por el cartel, seguro se enteró por la foto viral que recolectó 86 mil "me gusta".

La caja de comentarios del posteo del viral de Facebook se llenó de mensajes que, lejos de empatizar, comenzaron reírse del joven que recibió el cartel: