olor.PNG Asqueroso. El "olor a muerto" en un edificio y generó teorías conspirativas en las redes.

"Ayer apareció un olor muy desagradable en el edificio. Hoy, el aroma a putrefacción lo inunda todo", escribió Marly Corona (@MarlyCorona) en una publicación de Twitter, la cual derivó en un extenso hilo que relató la intrigante y macabra historia con final inesperado de cómo un hedor generó una catarata de teorías conspirativas.

La mujer, que vive en un edificio en México, contó que desde el 24 a la tarde, a poco de la Nochebuena, los vecinos comenzaron a sentir un olor fétido por los pasillos y zona de ascensores.

Con el correr de las horas, esa pestilencia se fue convirtiendo en "olor a muerto", tal como precisó una de las moradoras que trabaja en una funeraria.

"En el chat de vecinos se dibujan varias teorías", señaló Marly. "La primera es que un vecino confesó que tiró una pechuga y no hubo servicio de recolección de basura", agregó, por lo cual la peste provendría de la pieza de pollo descompuesta. "Sin embargo, el olor no viene del depósito de basura, sino que se concentra en el elevador y las escaleras", aclaró. La hipótesis de la comida podrida, así, perdía fuerza.

"Otra teoría es que se haya muerto un animal en el cubo del elevador, una rata, quizás. Eso no suena descabellado porque sí huele a muerto, la verdad", siguió la chica.

"Una teoría más es que alguien haya dejado algo en algún departamento que esté desocupado o cuyos inquilinos hayan salido de vacaciones, pero no detectamos que el olor provenga de ninguna puerta en particular", adicionó.

Con el correr de las horas, los vecinos propusieron llamar a los técnicos del ascensor para que revisaran si había algún animal muerto en el hueco. "No encontraron nada. Así que solo queda que provenga de algún departamento. La cosa se está poniendo muy intensa. Ya pusimos una cobija en la puerta de entrada para evitar el hedor", relató Marly, dando por tierra otra de las teorías.

Una de las posibilidades que nadie se atrevía a mencionar se tornaba cada vez menos esquiva. "Les voy a decir algo feo. En el edificio hay un señor muy, muy, muy grande y todos sabemos que 'ya anda más para allá que para acá'. Y tengo hasta miedo de subir a tocarle", admitió la mujer. Sin embargo, poco después, trajo algo de tranquilidad al remarcar que "todos los vecinos se reportaron", incluido el hombre mayor, y que solo quedan "los que están de viaje y se limitan a decir que en su casa no es, pero ellos ni están aquí".

Pasadas la Nochebuena y la Navidad, llegó un nuevo día, y con él, las esperadas novedades. "Les traigo una buena y una mala. O algo así", escribió Marly para dar inicio a un nuevo parte informativo. "La buena es que el aroma ya casi desapareció. La mala es que sacaron la basura y nadie sabe nada y... sin cuerpo no hay delito", resumió.

"Yo no me quedo tranquila. Qué raro que mientras todos dormíamos el olor desapareció. Solo no pudo desaparecer. Alguien sacó lo que sea que lo estaba produciendo y nosotros en la tierra de Morfeo", reflexionó.

Resuelto el misterio o no, la chica se despidió de los lectores con un sentido mensaje: "De cualquier manera les agradezco que me hayan acompañado en la peste con sus mensajes, sus teorías y todo. Hicieron algo muy divertido de una situación que pudo ser horrible. Les deseo Felices Fiestas, libres de aromas fétidos".