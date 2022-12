Cuando nos solemos juntar con nuestros amigos, nos damos ese permitido semanal de comer algo un poco más pesado de lo normal, y justamente eso fue lo que hizo un grupo de chicas, que se juntaron para pedir dos pizzas y disfrutar de una noche juntas, pero una mala entrega del encargue se las arruinó, no solo por la tardanza sino por el plato fit que les dieron.

"Cuando pedís dos cajas de pizza, esperas dos horas y te mandan tres bandejas de mierda de arroz. Es increíble esto. Pedidos Ya, no te puedo creer" contó una de las chicas con una voz de indignación por lo que le había pasado, mientras otra de las presente de fondo sumaba comentarios de enojo. Si eso no era suficiente, la tiktoker aseguró que desde la aplicación no le devolvieron la plata, sino que trataron de enmendar el error con un simple cupón de descuentos.

Comida viral Pedidos Ya 1.png La usuaria de Tiktok mostró la errónea entrega de Pedidos Ya

En la caja de comentarios los demás usuarios de Tiktok estallaron y usaron la publicación para hacer catarsis y contar sus malas experiencias en pedidos de comida en distintas aplicaciones: