El choque del auto se hizo viral a través de un posteo en la aplicación china de Tiktok por parte del usuario Juan Pablo Alagastino, que captó con su celular como el conductor de un Chevrolet Corsa color gris terminó encima de un auto estacionado al costado de la calle. Tan confuso fue el extraño accidente, que uno de los chicos que caminaba por el lugar se animó a hacer un comentario muy oportunista.

►TE PUEDE INTERESAR: Una nena tenía más de 15 mil piojos en su cabeza

Embed

"Che, me parece que así no se estaciona el auto, pero como no tengo auto mejor no opino" lanzó el chico, cuando de pronto sus amigos comenzaron a tentarse, mientras el pobre conductor del vehículo accidentado iba y venía para todos lados, intentando resolver lo que había sucedido aparentemente unos minutos atrás. La grabación llegó a juntar cerca de 230 mil me gusta y casi 3 mil compartidas.

Viral Accidente.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Infernal! Rocío Guirao Díaz paseó en calcitas blancas ajustadísimas y las fotos dinamitaron Instagram

Algunos usuarios se aprovecharon de la situación para meter algunos comentarios que fueron tan graciosos como el chiste que sumó el muchacho que iba con su grupo cuando se encontró con el extraño accidente que hasta el momento ninguno supo explicar cómo se dio: