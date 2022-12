"Les pasé el trapo": el look de un mendocino para su cena de egresados que generó revuelo

Cuando imaginamos a hombres de traje, lo primero que se nos viene a la cabeza es el famoso saco y pantalón ancho, generalmente negro, con una camisa blanca y una corbata que podía variar en su color, pero este mendocino que se hizo viral en Twitter lució un pantalón con un corte bermuda, y lo que parecía ser una chaqueta, de un color que intercalaba el violeta y el plateado, acompañado de una remera blanca.

Confiado y seguro de lo que había elegido para ponerse en su cena, el chico de Mendoza quiso alardear su look y lo compartió en Twitter, para que todos vean su traje: "le pase el trapo a todos los trajes".

En cuestión de minutos, la publicación que ronda los mil me gusta en Twitter y que se hizo viral en Mendoza, recolectó una gran cantidad de comentarios de usuarios locales, donde se vio prácticamente una guerra de opiniones, en donde algunos bancaban el look, pero donde también otros no solo lo criticaban, sino que hasta le hicieron memes.

