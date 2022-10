novi.JPG Pirata. Le ordenó la habitación al novio y descubrió algo horrible.

La publicación en Twitter con su comentario y con la captura de WhatsApp de cuando confrontó a la pareja se hicieron virales.

Una joven intentó sorprender a su novio con un lindo gesto, pero terminó descubriendo que él la engañaba. “Conmigo no se cuida y yo no uso esos aritos”, lamentó en una captura de WhatsApp que circuló por las redes sociales y se volvió viral.

Cada día se conocen nuevas anécdotas en Twitter, algunas de ellas concluyen con un final feliz, mientras que otras solo difunden las fallidas secuencias de los usuarios.

En esta ocasión, la conversación entre Martina Troncoso y su amiga estalló en la red social, tras enterarse la infidelidad de la pareja.

“Se fue a trabajar y dije: voy a hacerle una sorpresa, voy a limpiarle la casa”, comenzó a contar la joven de Florencia Varela.

En el chat de WhatsApp ella le anticipaba el lindo gesto que tendría con su novio mientras él se encontraba trabajando. Sin embargo, nada ocurrió como esperaba.

Cuando ordenaba el cuarto del chico, encontró unos objetos de su amante. “Conmigo no se cuida y yo no uso esos aritos”, lamentó junto con una foto de la mesita de luz con un preservativo y los aretes.

En seguida, el tweet publicado por @lefossi_ generó una gran repercusión, con más de 76 mil me gustas y 500 comentarios.

Tras volverse viral, la implicada @troncoso_mm compartió las capturas de la conversación con su novio y provocó aún más polémica en las redes sociales por la insólita respuesta del chico (A las horas eliminó el tweet).

¿Qué dijo el novio?

“¿Por qué no fue buena idea?”, le preguntó el chico, luego de que Martina manifestara su tristeza por haberle ordenado el cuarto. “Porque guarde mis cosas en tu cajón y hay un forro usado y aritos que no son míos. La otra vez, cuando sacaste el tabaco no estaba eso, pero bueno, no pasa nada, te hubiese dejado mis cosas arriba de la mesa y después acomodas", explicó ella.

Fue ahí donde Martina sostiene: “A mí háblame bien porque nadie te dijo nada malo ni te ataque ni nada". Pese a los insólitos y extraños objetos que su pareja mantenía en su cajón, ella aclaró: “Lo perdoné”.