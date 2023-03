►TE PUEDE INTERESAR: Recibió un mensaje de un número desconocido y le dio una noticia impensada de su papá

Tuit viral.png

Qué respondió el chico que se hizo viral en Twitter

La usuaria de Twitter Mil Delfina generó gran revuelo entre las cuentas de la red social del pajarito azul, llegando a recolectar más de 50 mil "me gusta" y un sinfín de comentarios. La repercusión por la cancelación al muchacho fue tan grande que la chica hasta tuvo que poner privado su cuenta.

"Le cancelé la cita a uno y me dijo ‘bueno, no pasa nada. Te puedo invitar de nuevo o preferís que no te mande nunca más" le respondió el chico que sorprendió a la joven con su mensaje, quien seguramente esperaba tal vez una respuesta de enojo o que simplemente el muchacho le dejara de hablar y se borrara.

tuit viral.avif Le canceló una cita y el chico sorprendió con su respuesta: "La hace cortita"

Entre los comentarios, muchos usuarios de Twitter respondieron y aplaudieron más que nada la reacción del chico: "Cortita y al pie la hizo".