Fua Jesús: una mujer asegura haber visto el rostro de Cristo en un repollito

Según contó, mientras lavaba lo que había comprado, se sorprendió al ver un repollito de bruselas con el "rostro de Jesús". Para ella, los ojos, la nariz y la boca que ve en la verdura son iguales a los de Cristo.

repollito de bruselas jesus 1.jpg Vio a Jesús en un repollito de bruselas, lo contó en las redes y se abrió el debate.

Shaunagh se considera una mujer muy espiritual aunque no religiosa y al verse impactada por la situación llamó a sus hijos Jack y Michael de 14 y 10 años para que vean lo mismo que veía ella.

repollito de bruselas jesus.jpg

Le sacó rápidamente una foto al col de bruselas y la posteó reconociendo "no tener corazón para cocinarlo".

Según contó, dejó el repollito en una esquina de la alacena y éste "se quedó mirándola".

En una entrevista con The Sun reconoció que también le vio un parecido a Johnny Deep y que bromeó con sus amigos: "Les dije a mis amigos ‘deseaba a Johnny Depp para Navidad y lo tengo en el fondo de un brote".

repollito de bruselas jesus 2.jpg Vio a Jesús en un repollito de bruselas, lo contó en las redes: "Se ven los ojos, la nariz y la boca"

"No soy particularmente religiosa, me describiría como muy abierta, disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que probablemente me describiría como espiritual", dijo tras volverse "famosa".