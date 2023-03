 Dady Brieva hizo una Bizarrap Session "peronista" y lo mataron en redes

►TE PUEDE INTERESAR: Fue a cargar nafta pero atrapó al playero haciendo algo insólito

biza.jpg Número uno. Bizarrap llegó al puesto número 1 del ranking Global de Spotify.

"Un freestyle donde recorre parte de su historia, comparte sus ideales y cuenta parte de la esencia del nuevo programa" puso Dady Brieva en su publicación que genero gran polémica entre los usuarios de las distintas redes sociales con su letra peronista. La versión de la canción de Bizarrap recolectó cientos de comentarios, y a pesar de que lo fueron respuestas lindas, terminó haciéndose viral, como quería el hombre.

dady brieva 2.avif

"Soy un actor militante, lo soy ahora y lo he sido antes / desde el jardín de infantes me juego entero / nunca por partes / Lo que pienso yo del futuro / me gustaría contarte / ‘La verdad es una espuela / usarla da pena’ / me decía mi abuela que de niño me llevaba a la escuela / La verdad aunque duela, como cuando duele una muela: / Ojalá pase el tiempo y seamos Venezuela" canta en su primer verso de la imitación a Bizarrap.

►TE PUEDE INTERESAR: "Me fundo con la bendi": la impensada lista de útiles para un niño en el jardín

Luego de verso tras verso que generó polémica entre los usuarios de las redes sociales, todo estalló cuando cerró de la misma manera que Residente en su Session contra J Balvin: "Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme".