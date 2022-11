La usuaria @.rastiffa se volvió tendencia en los últimos días, luego de publicar un video en su cuenta personal de Tiktok donde mostraba la grave situación que le tocó vivir mientras estaba en su casa con su familia, cuando de pronto, una llamada de un número desconocido entró a su celular, y con la voz de un hombre de fondo le aseguraban que tenían a su mamá secuestrada.

"Mira yo te la hago corta, te la hago sencilla flaca. Hace 6 minutos estamos hablando, tenemos la zona liberada por 30 minutos, somos policías retirados", comienza a escucharse en la grabación que mostraba a la joven hablando por celular con el aparente secuestrador. "Si no queres colaborar, me la llevo para la villa y le vendo los riñones, ¿escuchaste flaca?" siguió.

"Tu mamá te necesita, junta la plata", terminó lanzándole el estafador, asustando a cualquier persona que estuviese en su posición, pero ella en cambio, rápidamente se dio que se trataba de un engaño, y así lo explicó en la descripción de su video: "Por suerte no les creí nada, les preguntamos cómo se llamaban mis hermanos y no decían nada, pusieron una mina a llorar ahí pero claramente no era mi mamá. Acá tienen la voz del payaso, ojo si los llama".

