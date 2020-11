La organización Mascotas Coyoacán, protectora de animales, recibió un aviso de @mascotasdifunde sobre un golden retriever que había sido abandonado en un banco de un parque al sur de la capital mexicana.

Cuando llegaron lo encontraron junto a una nota: "Hola, por favor adoptame. Max. Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones Así que si lees esto y te tientas el corazón, por favor adoptalo y cuida muy bien de él, y si no, por favor deja la nota en su lugar para que otros la lean y lo adopten. Gracias".

boston perro carta 1.jpg Boston, el perro que abandonaron junto a una nota reveladora

La fundadora de la organización, Marcela Goldberg, explicó que el rescate fue "difícil" porque estaba "amarrado a una banca".

"Entonces había que se hacerle todo un proceso de pasarle un laso. (...) Los vecinos le fueron acercando (comida) como pudieron. Lo querían liberar, aunque no podían por el nivel de agresión (del animal)", aseguró la mujer a Telediario.

Antes de ser dado en adopción, Max, que ahora es Boston para que pueda dejar atrás su triste pasado, debe ser rehabilitado por el maltrato.

boston perro carta 2.jpg Boston, el perro que abandonaron junto a una nota reveladora

"Para Boston sigue encontrar una nueva familia donde se borre toda su historia pasada. Por eso ya no es Max, es Boston. Donde ya solo tenga amor, cariño, cuidados. Que no vuelva nunca más a pasar por esta situación", declaró la fundadora de la ONG.