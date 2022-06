"Borracha y sucia": la extraña declaración de amor de un mendocino

► TE PUEDE INTERESAR: Netflix: qué pasó con Leelee Sobieski, protagonista de Impacto Profundo

Tras encontrarse con ese mensaje una joven por medio de Twitter con el nombre @florarenas7 se encargó de publicar en sus redes sociales las palabras que habían dejando en el auto. Además de la imagen, la chica le agregó: "Rivadavia. No lo entenderías".

https://twitter.com/florarenas7/status/1535277630886404097 Rivadavia. No lo entenderías pic.twitter.com/gZzVim1cm7 — Florencia Arenas (@florarenas7) June 10, 2022

La declaración en el parabrisas del vehículo comenzaba con la frase "No me quiero imaginar como sos en la cama". Pero el extraño mensaje no termina ahí, ya que decidió continua con las palabras "Borracha y sucia, como me gustan a mi".

Pero aun así, si el joven no logró sorprender a la persona dueña del auto cerró su mensaje con un "Te amo". Tras la publicación no tardaron en llegar los comentario de usuarios sorprendidos por la declaración. ¿Uno no se puede imaginar estar en otro país y perderse este tipo de declaraciones que solamente pueden llegar a ocurrir en Argentina?. Su táctica de enamoramiento ¿habrá funcionado?

